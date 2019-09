Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Krankentransport einer Frau nach einem Schlaganfall ist ein Rettungswagen am Mittwoch auf einer Kreuzung in Wiesbaden verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der 31 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als er bei der Einfahrt in eine Kreuzung ein Fahrzeug übersah und in den Wagen hineinfuhr.

Der 19-jährige Autofahrer und einer seiner beiden Beifahrer mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, auch der Fahrer des Rettungswagens und sein Beifahrer kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Für die Patientin wurde ein weiterer Rettungswagen angefordert, in dem sie in die Klinik gebracht wurde. Ihr Zustand habe sich durch den Unfall nicht verschlechtert, hieß es.