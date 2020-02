Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Fußgängerin ist in Wiesbaden von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer wollte bremsen und kam auf das Gaspedal, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Sein Wagen erfasste am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Dotzheim eine auf dem Gehweg laufende 84-Jährige und drückte sie gegen die Scheibe eines Supermarktes. Rettungskräfte brachten die Frau mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Die Beifahrerin des 60-jährigen Autofahrers erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in eine Klinik gefahren.