Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Frauen sind bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos auf der A66 bei Wiesbaden schwer verletzt worden - darunter eine Schwangere. Die 33- und 27-Jährige kamen am Samstagfrüh ins Krankenhaus, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zwei Männer, darunter der Lebensgefährte der Schwangeren, verletzten sich bei dem Unfall leicht.

Ersten Ermittlungen nach war ein Autofahrer am frühen Morgen auf die linke Fahrbahn ausgeschert, um zu überholen. Ein in diesem Moment heranfahrender Mann musste laut Sprecherin wegen des Überholmanövers stark bremsen und auf die mittlere Spur ausweichen. Dort sei er mit dem Auto seitlich kollidiert, in dem die Schwangere als Beifahrerin saß. Dieser Wagen stieß daraufhin gegen die rechte Außenschutzplanke. Als alle Beteiligten die Fahrzeuge bereits verlassen hatten, krachte noch eine 33 Jahre alte Autofahrerin in die Unfallstelle.

Der Autofahrer, der auf die linke Fahrbahn ausgeschert ist, sei davongefahren. Ob er den Unfall bemerkte, konnte die Sprecherin nicht sagen. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 108 000 Euro. Die A66 musste in Richtung Frankfurt für rund drei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen dauerten an.