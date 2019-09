Bus kracht in Wiesbaden in Restaurant-Terrasse

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein führerloser Linienbus mit mehreren Fahrgästen an Bord ist auf die Terrasse eines bereits geschlossenen Restaurants in Wiesbaden gekracht. Der Außenbereich des Restaurants wurde bei dem "spektakulären Unfall" total zerstört, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei am Samstagabend an einer Haltestelle kurz ausgestiegen, weil er einen technischen Defekt an der Tür überprüfen wollte. Daraufhin hatte sich das Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen auf der abschüssigen Straße selbstständig gemacht, wie es weiter hieß.

Zunächst rammte der Bus ein parkendes Auto, in dem vier Menschen saßen, bevor die Irrfahrt nach etwa 120 Metern an dem Restaurant endete. Die vier Menschen im Auto erlitten leichte Verletzungen. Die Passanten im Bus blieben unverletzt, eine Augenzeugin erlitt einen leichten Schock.

Auto und Bus wurden demnach stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf 120 000 Euro geschätzt.