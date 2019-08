Erfurt (dpa/th) - Stürze, Zusammenstöße und andere Unfälle haben in Thüringens Straßenverkehr in diesem Jahr bisher 49 Menschen das Leben gekostet. Das geht aus am Donnerstag veröffentlichten vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor. Im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor hatte die Behörde 44 Tote registriert. Insgesamt verunglückten 3546 Menschen - 14,2 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.