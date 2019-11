16 Verletzte bei Unfall in Wiesbaden mit Bussen und Autos

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Donnerstag in Wiesbaden 16 Menschen verletzt worden. Es seien zwei Personen schwer, vier mittel und weitere Personen leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Wiesbadener Feuerwehr. Laut den Rettern waren an dem Unfall zwei Busse sowie vier Autos beteiligt. Der Unfallhergang war zunächst unklar. Bei einem Bus sei jedoch der Treibstofftank aufgerissen worden. Im Bereich des Hauptbahnhofes kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.