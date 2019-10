Wiefelstede (dpa/lni) - Ein Autofahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Wiefelstede im Landkreis Ammerland schwer verletzt worden. Der Mann sei aus bisher ungeklärten Umständen von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Anschließend fuhr er durch zwei Vorgärten, rammte mehrere Hecken und Zäune und prallte schließlich gegen ein geparktes Auto. Rettungskräfte holten den Mann aus dem Wrack und mussten ihn wiederbeleben. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.