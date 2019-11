Westerstede (dpa/lni) - Eine unvermittelt auf die Straße laufende Kuh hat am Samstag in Westerstede (Landkreis Ammerland) einen Unfall verursacht. Das Tier stieß mit dem Auto einer 43-Jährigen zusammen, welche leicht verletzt wurde. Die Frau wurde zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, stürzte die Kuh verletzt in den Straßengraben und wurde auf Wunsch des Tierhalters notgeschlachtet.