Wesel (dpa/lnw) - Bei einem Frontalzusammenstoß eines Kleintransporters mit einem Lastwagen ist ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Der junge Mann war am Donnerstagnachmittag mit dem Kleintransporter unterwegs und geriet auf der Bundesstraße 58 auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei mitteilte. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw. Der 19-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Sein 24 Jahre alter Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 52 Jahre alte Lastwagen-Fahrer blieb körperlich unversehrt. Warum der Kleintransporter auf die Gegenfahrbahn geriet, war unklar.