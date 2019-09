Drei Annen Hohne/Berlin (dpa) - Mit einem Totalschaden endete am Wochenende die Tour eines Berliner Sportwagen-Fahrers im Harz. Auf der K1354 bei Drei Annen Hohne geriet der 35-Jährige Samstagmittag am Ende einer Rechtskurve ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zwischen mehreren Bäumen blieb der Sportwagen stehen. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand den Angaben zufolge ein Schaden von rund 95 000 Euro.