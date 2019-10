Lich (dpa/lhe) - Drei Tage nach dem Zusammenstoß von vier Autos nahe Lich ist eine 49-jährige Frau ihren Verletzungen erlegen. Sie sei am Dienstagabend gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Unfall hatte bereits einem 84-Jährigen das Leben gekostet, er war am Samstag noch am Unfallort gestorben. Verursacht worden war der Zusammenstoß von einem führerscheinlosen 40-Jährigen, der auf der Bundesstraße in den Gegenverkehr geraten und dort mit drei anderen Autos zusammengestoßen war. Einer der Wagen war von der nun gestorbenen Frau gesteuert worden. Bei dem Unfall wurden drei weitere Menschen - unter ihnen der Verursacher - schwer verletzt.