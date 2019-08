Neustadt/Aisch (dpa/lby) - Ein 77 Jahre alter Radfahrer ist am Freitag in der Nähe von Neustadt an der Aisch (Mittelfranken) von einem Geländewagen erfasst und getötet worden. Der Gelände-Pick-Up sei mit dem Fahrradfahrer beim Überholen auf der Staatsstraße zwischen den Orten Rezelsdorf und Birnbaum zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Rentner starb den Polizeiangaben zufolge noch am Unfallort. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, blieb zunächst unklar.