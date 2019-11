Büdesheim (dpa/lby) - Bei starkem Schneefall ist am Montagabend der Auflieger eines Holztransporters auf der Bundesstraße 410 in den Gegenverkehr gerutscht - und in drei Fahrzeuge geprallt. Er habe diese teils ineinander und in den Straßengraben geschoben, teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall zwischen Büdesheim und Prüm - dort hat die B410 ein Gefälle - sind zwei Menschen leicht verletzt worden.