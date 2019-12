Weinheim (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 5 bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Der 27-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach dem Unfall am Dienstagmorgen war die Autobahn in nördlicher Richtung etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.