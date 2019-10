Weingarten (dpa/lsw) - Eine Ballast-Platte eines Krans hat einen 52-Jährigen auf einer Baustelle in Weingarten (Kreis Ravensburg) am Kopf getroffen und tödlich verletzt. Der Mann hatte Betonplatten, mit denen ein Kran zur Stabilisierung beschwert wird, auf einen Lastwagen geladen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Eine davon löste sich aus noch unbekannter Ursache und traf den 52-Jährigen. Der Mann stürzte zu Boden und wurde unter der Platte eingeklemmt. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Bei der Aufklärung des genauen Hergangs des Unfalls am Dienstag soll ein Sachverständiger helfen.