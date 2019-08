Weimar (dpa/th) - Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in der Weimarer Innenstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die 52-Jährige auf ihrem Fahrrad von einem Linienbus überholt und stürzte dabei. Ob der Bus die Frau berührte und warum sie stürzte, war zunächst unklar. Die Frau kam nach dem Unfall am Sonntag ins Krankenhaus.