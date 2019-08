Weidenberg (dpa/lby) - Bei einem Zusammenprall mit einem Auto hat sich ein Motorradfahrer in Oberfranken lebensgefährlich verletzt. Der 40-Jährige kam nach Polizeiangaben am Samstag in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Eine Autofahrerin hatte den Mann nach ersten Erkenntnissen beim Abbiegen in der Nähe von Weidenberg (Landkreis Bayreuth) übersehen. Ihr Wagen und das Motorrad stießen zusammen. Die 39-Jährige und ihre 9-jährige Tochter auf dem Beifahrersitz zogen sich leichte Verletzungen zu.