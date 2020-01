Wehrheim (dpa/lhe) - Bei einem missglückten Überholmanöver sind im Hochtaunuskreis zwei Menschen ums Leben gekommen und drei weitere verletzt worden. Ein 18-jähriger Autofahrer hatte in der Nacht zum Sonntag auf der Bundesstraße 456 bei Wehrheim versucht, mit seinem Wagen ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen, wie die Polizei mitteilte. Beim Überholen stieß sein Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Unfallverursacher und der 40 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens starben noch an der Unfallstelle. Zwei 17 und 19 Jahre alte Mitfahrerinnen des Unfallverursachers wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Fahrer des überholten Fahrzeugs erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die B456 wurde an der Unfallstelle gesperrt.