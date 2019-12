Weener (dpa/lni) - Ein Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall in Weener im Landkreis Leer schwer verletzt worden. Der 66-Jährige sei von einem Lastwagenfahrer, der aus einem Kreisel fuhr, übersehen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Laster erfasste den Pedelec-Fahrer, der anschließend stürzte und schwer an beiden Beinen verletzt wurde. Er kam am Montag in ein Krankenhaus.