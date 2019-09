Kleintransporter kracht auf A7 in Stauende

Bad Fallingbostel (dpa/lni) - Ein 45-Jähriger ist mit einem Kleintransporter auf der Autobahn 7 in ein Stauende gekracht und hat sich schwer verletzt. Am Montagabend kam es deshalb rund um die Anschlussstellen Berkhof und Schwarmstedt in Richtung Hamburg zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei sagte. Ein Fahrstreifen wurde während der Unfallaufnahme gesperrt.