Warschau (dpa) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem deutschen Reisebus und einer Straßenbahn sind im polnischen Danzig am Donnerstag 13 Menschen verletzt worden. Der Bus kam aus Kandern in der Nähe von Lörrach (Baden-Württemberg), wie eine Sprecherin der Danziger Polizei der Deutschen Presse-Agentur in Warschau sagte. Die Beamten hätten den 60 Jahre alten deutschen Fahrer des Reisebusses am Donnerstag vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest habe ergeben, dass der Mann nüchtern war.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der Fahrer wahrscheinlich bei Rot abgebogen und bei dem Manöver mit der Straßenbahn kollidiert. Ein Video des Senders TVN24 zeigt, wie der Bus über die Gleise links abbiegt und in seiner Mitte von dem herannahenden Zug gerammt wird.

Ein Sprecher der Danziger Feuerwehr sagte laut Nachrichtenagentur PAP, es handele sich bei 10 der 13 Verletzten um Deutsche, die in dem Reisebus saßen. Drei weitere Verletzte seien Polen - darunter der Straßenbahnfahrer und zwei Fahrgäste. Die Retter mussten den Fahrer der Straßenbahn befreien, da er in seiner Kabine eingeklemmt war. Die Bergung des entgleisten Zuges dauerte am Donnerstagabend noch an. Im Zentrum der Stadt kam es dadurch zu Verkehrsbehinderungen.