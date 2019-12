Wasungen (dpa/th) - Ein Betrunkener ist beim Überqueren einer Straße von einer Autofahrerin im Landkreis Schmalkalden-Meiningen angefahren worden. Der 41-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 3,47 Promille. Der Unfall in Wasungen ereignete sich am Dienstagnachmittag.