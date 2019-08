Klein Wanzleben (dpa/sa) - Im Landkreis Börde ist ein 78 Jahre alter E-Bike-Fahrer von einem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst und getötet worden. Passanten fanden den Radfahrer am Sonntagmittag kurz nach dem Unfall zwischen Klein Wanzleben und Meyendorf, wie die Polizei in Haldensleben in der Nacht zum Montag mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort. Der Unfallfahrer flüchtete. Dank Hinweisen fand die Polizei einen Kleintransporter mit deutlichen Unfallspuren. Der mutmaßliche Fahrer hatte Alkohol getrunken, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet.