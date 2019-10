Waltrop (dpa/lnw) - Drei Minderjährige sind am Wochenende bei einem schlimmen Autounfall nach einer "Pinkel-Pause" an einer Straße im westfälischen Waltrop schwer verletzt worden. Ein 15 Jahre alter Beifahrer schwebte am Sonntag noch in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei Datteln mitteilte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein 17-Jähriger, der eigentlich nur begleitet ein Auto führen dürfte, in der Nacht zum Sonntag nach einer "Pinkel-Pause" eine 18-jährige Fahrberechtigte am Steuer ihres über 400 PS starken Autos abgelöst. Eine kurz nach Fahrtantritt folgende Rechtskurve habe der 17-Jährige vermutlich infolge stark überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholkonsums nicht geschafft, berichtete die Polizeisprecherin.

Der Waltroper krachte mit dem schweren Kombi gegen einen Baum. Die Rettungskräfte mussten den 17-jährigen und den 15-jährigen Beifahrer aus dem Autowrack herausschneiden. Ein weiterer 17-Jähriger habe sich selbst aus dem Unfallwagen befreien können und allein auf den Weg nach Hause gemacht, sei aber aufgegriffen und ebenfalls mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Die 18-Jährige, deren Familie das teure Auto gehöre, sei zum Zeitpunkt des Unfalls nicht mehr im Wagen gewesen. Warum nicht, ist derzeit noch völlig unklar. Der Schaden am Auto wurde von der Polizei auf mindestens 65 000 Euro geschätzt. Dem minderjährigen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.