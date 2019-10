Waltrop (dpa/lnw) - Nach einem Autounfall mit drei Minderjährigen im westfälischen Waltrop schwebt ein 15 Jahre alter Beifahrer weiter in akuter Lebensgefahr. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Datteln am Montag. Auch die zwei 17-Jährigen, von denen einer in der Nacht zu Sonntag hinterm Steuer gesessen hatte, würden nach wie vor mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Man habe sie bisher nicht zu dem Vorfall vernehmen können. Einer der beiden 17 Jahre alten Jugendlichen aus Waltrop hatte das Steuer nach einer "Pinkel-Pause" von einer 18-Jährigen übernommen. Ihrer Familie gehörte der PS-starke Wagen.

In einer Kurve war das Auto gegen einen Baum gekracht, vermutlich weil der junge Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen war. Das Ergebnis der Blutprobe liege noch nicht vor, sagte der Sprecher. Wo sich die 18-Jährige zum Unfallzeitpunkt befunden hatte und was genau in der Nacht passiert war, müsse noch ermittelt werden. Ungeklärt sei weiter auch, wie sich der zweite 17-Jährige aus dem Unfallwagen befreien und alleine zu Fuß auf den Weg machen konnte.