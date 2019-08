Wahlwinkel (dpa/th) - Drei Menschen sind am Samstag bei einem Unfall in Wahlwinkel (Landkreis Gotha) verletzt worden. Unfallursache war ein Überholmanöver, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein Autofahrer habe auf einer Landstraße einen anderen Wagen überholen wollen. Der Fahrer auf der rechten Fahrbahn scherte ebenfalls aus, wodurch die beiden Autos zusammenprallten. Ein drittes Fahrzeug sei in den Unfall involviert gewesen. Wie schwer die drei Verkehrsteilnehmer verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Sie wurden dem Sprecher zufolge ins Krankenhaus gebracht. Die Landstraße zwischen Waltershausen und Gotha-Boxberg war am Samstagmittag in beide Richtungen gesperrt.