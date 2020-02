Treppe stürzt ein und reißt Bauarbeiter mit in die Tiefe

Walldürn (dpa/lsw) - Beim Sturz von einer unzureichend befestigten Treppe ist ein Bauarbeiter in Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, rutschte die Holzkonstruktion, die vom Obergeschoss ins Erdgeschoss eines Gebäudes führte, weg, als der 40-Jährige die Stufen betrat. Der Mann fiel auf der Baustelle mehrere Meter tief. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Berufsgenossenschaft prüft nun, ob bei dem Unglück am Dienstag Verstöße gegen Arbeitsschutz oder Baustellenverordnung vorlagen.