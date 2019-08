Walldorf (dpa/lsw) - Ein Motocross-Fahrer hat sich bei einem Sturz auf einer Trainingsstrecke im Rhein-Neckar-Kreis schwer verletzt. Der 27 Jahre alte Mann musste in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Grund für den Unfall auf der Strecke in Walldorf sei ein Fahrfehler gewesen, der dem Motorradfahrer am Samstag unterlaufen war.