Walldorf (dpa/lsw) - Ein 28 Jahre alter Autofahrer hat sich nach einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Walldorf in einem Waldstück vor der Polizei versteckt. Mehrere Polizeistreifen umstellten am Freitag das Gebiet, ein Polizeihubschrauber entdeckte schließlich den jungen Mann in einer Hecke. Nach Angaben der Polizei vom Samstag war der Mann zuvor mit seinem Wagen auf einem Standstreifen der Autobahn gegen eine mobile Geschwindigkeitsanzeige gekracht, dann aus seinem Wagen gestiegen und zu Fuß geflüchtet. Nach seiner Festnahme stellte sich nach Angaben eines Polizeisprechers heraus, dass der 28-Jährige schon seit Längerem eine psychische Erkrankung hatte, weshalb er in eine Psychiatrie eingewiesen wurde.