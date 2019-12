Walddorfhäslach (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß zweier Autos in Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) sind sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 73 Jahre alter Fahrer habe vermutlich aus Versehen beim Abbiegen einem 25-Jährigen die Vorfahrt genommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag. Bei der Kollision am Freitag erlitten die 67-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers und eine 43 Jahre alte Mitfahrerin des 25-Jährigen schwere Verletzungen. Beide Fahrer sowie zwei weitere Mitfahrer des 25-Jährigen zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle sechs kamen ins Krankenhaus.