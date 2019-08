Waghäusel (dpa/lsw) - Ein 50 Jahre alter Autofahrer ist bei einem gefährlichen Überholmanöver nahe Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte er am Samstag ein anderes Fahrzeug überholen und krachte dabei mit seinem Auto in einen entgegenkommenden Sattelzug. Der Autofahrer war in seinem völlig demolierten Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.