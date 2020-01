Los Angeles (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im US-Bundesstaat Kalifornien sind nach Angaben der örtlichen Feuerwehr alle vier Insassen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf einem Flugplatz in Corona, rund 70 Kilometer südöstlich von Los Angeles. Die Feuerwehr fand das brennende Wrack in Gebüsch nahe der Startbahn vor. Einem Augenzeugen zufolge befanden sich zwei Männer und zwei Frauen an Bord. Das Flugzeug habe beim Abheben Probleme gehabt und nicht an Höhe gewonnen, erklärte der Mann in einem Videobeitrag der "Los Angeles Times".