Velen (dpa/lnw) - Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Krankentransportwagen sind im Münsterland zwei Menschen ums Leben gekommen: der 73 Jahre alte Autofahrer und ein 85-jähriger Rollstuhlfahrer, der sich in dem Krankentransporter befand. Der Autofahrer sei am Mittwochnachmittag aus ungeklärter Ursache in Velen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Der Wagen kollidierte dort mit dem Krankentransporter. Dessen 60 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.