Wesenberg (dpa/lno) - Bei einem Unfall mit einem Schweinelaster in der Gemeinde Wesenberg (Kreis Stormarn) sind etwa 26 Tiere verendet. Der Polizei zufolge war der Lastwagen samt Anhänger am Dienstagabend in Richtung Fliegenfelde unterwegs, als er beim Abbiegen ins Schlingern geriet. Anschließend kam er von der Straße ab und der mit rund 80 Schweinen beladene Anhänger landete in einem Graben. Insgesamt gut sieben Stunden waren die Einsatzkräfte daraufhin damit beschäftigt, freilaufende Schweine einzufangen und das Fahrzeug zu bergen. Nach ersten Erkenntnissen überlebten 26 der Schweine den Unfall nicht. Zuvor hatten regionale Medien über den Unfall berichtet.