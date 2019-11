Ulm (dpa/lsw) - Eine 48 Jahre alte Frau ist auf einer Bundesstraße bei Ulm von einem Auto angefahren worden und ums Leben gekommen. Die Fußgängerin erlitt am Donnerstagmorgen so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Sie hatte die Straße überquert und war dann vom Auto eines 58-Jährigen erfasst worden. Der Mann blieb unverletzt. Der genau Unfallhergang war den Angaben zufolge aber noch nicht geklärt.