Ulm (dpa/lsw) - Eine Frau ist auf der Bundesstraße 19 in Ulm von einem Auto angefahren worden und ums Leben gekommen. Sie habe so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle gestorben sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Identität der Frau ist unklar. Auch der Unfallhergang ist den Angaben zufolge noch nicht geklärt. Daher habe auch ein Sachverständiger die Unfallstelle untersucht.