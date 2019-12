Überherrn (dpa/lrs) - Ein 47 Jahre alter Mann ist auf einem Mountainbike-Pfad im Beruser Wald nahe der französischen Grenze einen Steilhang hinunter gestützt und gestorben. Der Mann sei am Samstagnachmittag mit einer Gruppe anderer Mountainbiker in Überherrn im Landkreis Saarlouis unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. An einer Steigung sei er gestürzt und den Abhang zehn Meter in die Tiefe gefallen. Er starb noch an der Unfallstelle.