Wien/Potsdam (dpa/bb) - Ein in Tirol in Österreich ums Leben gekommener Skifahrer aus dem Brandenburger Landkreis Spree-Neiße ist abseits der Piste gefahren. Das sagte die Sprecherin der Landespolizeidirektion Tirol, Sabine Reinthaler, am Mittwoch. "Die Spurenlage gibt das her". Der 58-Jährige hatte ihren Angaben zufolge am Montag die Skipiste im Gemeindegebiet Tux verlassen und sei auf steinbesetztes Gebiet gefahren. Dort müsse er auf einen Stein gefallen sein, so die Sprecherin weiter. Als Todesursache sei ein Polytrauma infolge des Sturzes diagnostiziert worden.

Zwei Skifahrer, die zufällig am Unfallort vorbeikamen, hatten vergeblich versucht, den 58-Jährigen zu reanimieren. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Leiche des Mannes sollte laut Polizei obduziert werden. Zunächst hatte die "Lausitzer Rundschau" berichtet.

Auch ein 79-Jähriger aus München war nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA am Montag bei einem Skiunfall in Österreich verunglückt. Der 79-jährige Mann fuhr laut Polizei im Skigebiet Grubigstein über den markierten Pistenrand hinaus, stürzte und blieb regungslos liegen. Zwei vorbeikommende unbeteiligte Skifahrer hätten sofort Erste Hilfe geleistet. Eine Notärztin habe jedoch nur noch den Tod feststellen können, hieß es.