Tussenhausen-Zaisertshofen (dpa/lby) - Ein 22-jähriger Waldarbeiter ist bei Baumfällarbeiten in Schwaben von einem Ast getroffen worden. Dabei habe er wohl einen mehrfachen Unterschenkelbruch erlitten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sein 19-jähriger Kollege hatte den Baum am Dienstagmittag gefällt. Die Polizei ermittelt nun, ob ihn eine Mitschuld an dem Unfall in Tussenhausen-Zaisertshofen (Landkreis Unterallgäu) trifft.