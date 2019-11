Tübingen (dpa/lsw) - Bauarbeiter haben verhindert, dass eine 77 Jahre alte Frau in Tübingen von einem Kleinlaster überrollt wird. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte der Lasterfahrer am Vortag beim Rückwärtsfahren die hinter seinem 3,5-Tonner vorbeilaufende Frau übersehen. Durch den Aufprall mit dem Laster stürzte sie. Bauarbeiter in der Nähe machten den Fahrer mit Schreien darauf aufmerksam, der daraufhin seinen Laster stoppte und die Frau nicht überfuhr. Sie kam mit leichten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.