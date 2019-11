Treuen (dpa/sn) - Bei einem Unfall in Treuen (Vogtlandkreis) sind drei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer war laut Polizei am Samstagmorgen aus bisher unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er frontal mit einem Auto zusammen, in dem zwei Menschen saßen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zum Alter sowie zur Schwere der Verletzungen lagen der Polizei noch nicht vor. Die Staatsstraße 299, auf der sich der Unfall ereignete, wurde gesperrt.