Trennewurth (dpa/lno) - Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 5 im Kreis Dithmarschen lebensgefährlich verletzt worden. Die 42-Jährige verlor in der Nacht zum Montag in Trennewurth in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte gegen einen Baum, wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilte. Die Feuerwehr musste sie aus dem Fahrzeugwrack befreien. Unfallursache waren vermutlich überhöhte Geschwindigkeit und Alkohol. Die Frau besaß außerdem keinen Führerschein.