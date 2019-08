Alsfeld/Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Auf der Autobahn 5 in Osthessen ist ein 54-Jähriger mit seinem Transporter nahezu ungebremst in ein Stauende gerast. Der Mann zog sich dabei schwerste Verletzungen zu, wie die Polizei in Bad Hersfeld am Freitag mitteilte. Die Strecke wurde zwischen Alsfeld und dem Hattenbacher Dreieck wegen der Rettungsarbeiten für fast drei Stunden gesperrt. Dadurch bildeten sich in beide Richtungen kilometerlange Staus.