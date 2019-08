Tirpersdorf (dpa/sn) - Im sächsischen Vogtlandkreis ist eine Autofahrerin gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 29-Jährige in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Samstagmorgen mitteilte. Sie fuhr am Freitagmittag durch Tirpersdorf in Richtung Oelsnitz, als sie aus noch ungeklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn kam und frontal gegen den Baum prallte.