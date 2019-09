Tiefenbach (dpa/lsw) - Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs nahe Tiefenbach (Landkreis Biberach) ist eine 59 Jahre alte Passagierin ums Leben gekommen. Der 55 Jahre alte Pilot überlebte schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Was genau zu dem Absturz führte, war auch einen Tag nach dem Unglück zunächst unklar. Den ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm und der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen zufolge hatte die Maschine am Samstag einige Bäume in der Nähe der Absturzstelle touchiert. Sie schlug neben einer Straße zwischen Tiefenbach und Höfen in ein Maisfeld ein und zerschellte.

Das Flugzeug war zu einem Rundflug von einem Flugplatz im Landkreis Sigmaringen gestartet. Es wurde bei dem Aufprall total beschädigt. Der Schaden liegt laut Polizei im hohen fünfstelligen Bereich. Der Pilot wurde am Sonntag noch in der Klinik behandelt.