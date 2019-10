Teisendorf (dpa/lby) - Ein per Haftbefehl gesuchter Lastwagenfahrer hat sein Fahrzeug bei Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) in eine Böschung am Straßenrand gefahren. Er sei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag. Wegen eines ähnlichen Falles wurde der Mann bereits in Baden-Württemberg gesucht.

Der Lastwagen war demnach am Montag auf der Autobahn 8 in Richtung München immer wieder an der Leitplanke entlang gestreift. Auf Höhe des Ortsteils Neukirchen habe keine Schutzplanke das Fahrzeug mehr aufhalten können, sodass der Wagen in einen Graben abrutschte. Ein Alkoholtest zeigte laut Polizei einen Wert im Bereich der Fahruntüchtigkeit an. Den Kraftfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde im abgenommen.