Bad Klosterlausnitz (dpa/th) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer nahe Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreis) schwer verletzt worden. Der 21-Jährige habe keinen Helm getragen und sei unerwartet auf die Landstraße gefahren, auf der auch der Wagen fuhr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er wurde nach dem Unfall am Samstag in ein Krankenhaus nach Jena gebracht.