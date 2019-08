Taunusstein (dpa/lhe) - Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist in der Gemeinde Taunusstein auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten, mit einem Auto kollidiert und an der Unfallstelle gestorben. Der 75 Jahre alte Fahrer sowie seine 69 Jahre alte Beifahrerin wurden am Freitag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Biker geriet demnach in einer Kurve aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst unklar - die Staatsanwaltschaft schaltete einen Gutachter ein. Die Landesstraße 3273 war zeitweise voll gesperrt.