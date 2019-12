Syke/Bruchhausen-Vilsen (dpa/lni) - Gleich zwei Schulbusse sind in Niedersachsen verunglückt - alle Insassen blieben jedoch unverletzt. Am Mittwoch war ein mit 70 Kindern und Jugendlichen besetzter Bus im Landkreis Diepholz in einen Unfall verwickelt. Ein 29 Jahre alter Transporterfahrer wollte bei Syke den Schulbus überholen und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Beim Ausweichen kollidierte der Transporter seitlich mit dem Bus. Dieser rutschte in einen Graben. Die Autofahrer blieben ebenfalls unverletzt.

Bereits am Dienstag hatte eine 57 Jahre alte Autofahrerin einen mit 52 Grundschülern besetzten Schulbus im Landkreis Diepholz überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten. Bei dem Unfall nahe Bruchhausen-Vilsen entstanden Schäden an beiden Fahrzeugen. Die Kinder kamen laut Polizei aber noch rechtzeitig zum Weihnachtsmärchen in die Stadthalle Verden.