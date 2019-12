Ekelsdorf (dpa/lno) - Ein 17 Jahre alter Mopedfahrer ist am Donnerstag nahe Ekelsdorf im Kreis Ostholstein beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der junge Mann war an einer Einmündung mit seinem Leichtkraftrad mit dem einbiegenden Auto eines 85-jährigen Mannes kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Dadurch geriet der 17-Jährige den Angaben zufolge in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Nach Polizeiangaben hatte der 85-Jährige mutmaßlich Entfernung und Geschwindigkeit des Kradfahrers unterschätzt. Der schwer verletzte 17-Jährige wurde nach Lübeck in eine Klinik gebracht.